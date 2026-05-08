В Хърватия туризмът е под сериозна заплаха заради войната в Близкия изток. В ключовия за страната сектор, генериращ близо една пета от брутния вътрешен продукт, тревожността нараства. Скокът на цените на самолетните билети и опасенията, че евентуален недостиг на гориво може да доведе до отменени полети, биха могли да окажат сериозно влияние върху хърватската икономика.

Директор на Туристическия съвет на Дубровник Миро Драшкович обясни: "Сезонът определено е сложен, защото никога досега ситуацията не се е променяла буквално от ден на ден. Непрекъснато се адаптираме и поддържаме връзка с авиокомпаниите. Никой не знае какво ще се случи с цените на петрола, затова се опитваме поне чрез реклама и промоции да ограничим негативния ефект".

"В момента ситуацията в Дубровник е сходна с миналата година. Имаме стабилни пазари, като най-силни остават Великобритания, Съединените щати, Франция, Германия и самата Хърватия", каза Драшкович.

Летният сезон под заплаха: Скъпите самолетни билети водят до отлив на туристи по морето



Европейските авиокомпании се подготвят за труден летен сезон, а опасенията са, че евентуален недостиг на гориво може да доведе и до отменени полети.



"И тази година обръщаме още по-голямо внимание на подкрепата за авиокомпаниите. Дано не се случи нещо, което сериозно да се отрази на летния сезон", допълни директорът на Туристическия съвет.



Туристи също споделят, че самолетните билети стават все по-скъпи. Лукас Фишър каза: "Пристигнахме със самолет и всичко мина сравнително лесно. Но като цяло има голяма несигурност около пътуванията със самолет. Това лято ще се връщам в Съединените щати и билетите вече са значително по-скъпи. Има сериозни колебания в цените".



Сред местните хотелиери също има притеснения. Макар че резервациите засега са повече в сравнение с миналата година, опасенията са, че рязък скок в цените на горивата или отмяна на полети могат сериозно да ударят туризма.



"Засега сезонът върви по план. Имаме повече резервации и повече гости в сравнение с миналата година. Към момента няма сериозни сътресения - нито рязък спад, нито необичайно увеличение. Ситуацията е стабилна - 90% от нашите гости пристигат със самолет, основно от Европа. Леко увеличение на цените на билетите с 10 или 20% вероятно няма да има сериозен ефект. Но ако се стигне до драстично поскъпване на горивото или до отменени полети, това би било много тежък удар за туризма, особено за Дубровник, чийто туризъм е зависим от въздушния транспорт", разказа хотелиерът Ведран Миович.



В опит да гарантира силен летен сезон - хърватският туристически сектор вече предприема мерки за ограничаване на риска, като финансово подпомагане на промотирането на полети и маркетингови партньорства с авиокомпании.

Редактор: Цветина Петрова