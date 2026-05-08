Демонстранти запалиха факли в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме
Активисти от руска арт група организираха протест във Венеция срещу участието на Русия във Венецианско биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха „Без Путин във Венеция“.
Полицията е спряла шествието близо до площад „Сан Марко” и е насочила протестиращите към сградата на фондацията на „Биеналето”. Там те запалили факли в синьо и жълто - цветовете на украинското знаме.
Скандалът започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново във Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украйна през 2022 г. Решението предизвика критики от италиански политици и представители на Европейски съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване.Редактор: Дарина Методиева
