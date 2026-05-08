"В неделя бул. „Цариградско шосе” бъде затворено от 12:00 до 22:00, тъй като от там ще минат колоездачите. Платното за Пловдив ще бъде отворено, но за зрители, които искат да наблюдават състезанието на живо”, каза главният координатор на последния етап на състезанието Петър Хераков.

По думите му основните ограничения могат да бъдат намерени на сайта на състезанието.

"Емоцията е на сбъднато очакване. Това е най-голямото събитие, което България е приемало. Не само спортно събитие, а и логистично – брой души, до които ще достигне, организация и ефект върху икономиката на страната ни”, каза още той.

"Джиро д’Италия избира маршрути, които не са познати и го прави по-трудно за колоездачите. Това е първата обиколка за сезона и от него тръгват новите големи имена в спорта. Организаторите наблюдават маршрутите от по-рано и обсъждат трасетата, които им бяха предложени”, допълни той.

Стартът на първия етап беше даден малко преди 14 часа на северното пристанище в Несебър. Дължината на трасето е 147 километра, а финалът беше малко след 17:00 часа в Бургас.

