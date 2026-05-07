Снимка: iStock
При инцидента плавателният съд е претърпял щети
Иран отрече да е замесен във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в понеделник, предаде „Франс прес“.
„Техеран категорично отхвърля всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямската република в инцидента, при който корейски кораб претърпя щети“, заявиха от посолството на Иран в Сеул.
Редактор: Ивета Костадинова
