Иран отрече да е замесен във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в понеделник, предаде „Франс прес“.

„Техеран категорично отхвърля всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямската република в инцидента, при който корейски кораб претърпя щети“, заявиха от посолството на Иран в Сеул.

