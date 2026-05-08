Уелската певица Бони Тайлър е в медикаментозна кома след спешна хирургична интервенция, извършена в Португалия, съобщават от екипа ѝ.

По информация, публикувана на официалния ѝ сайт на 6 май, Тайлър претърпяла спешна операция на червата в болница във Фаро, където била приета за лечение. Ден по-късно представител на певицата уточнява, че лекарите взели решение тя да бъде поставена в медикаментозна кома, за да се подпомогне процесът на възстановяване и да се стабилизира състоянието ѝ.

От екипа на изпълнителката отправят призив за разбиране и уединение в този период, като подчертават, че семейството и близките ѝ преминават през труден момент. Те допълват, че ще бъде публикувана допълнителна информация, когато състоянието ѝ позволи това.

Бони Тайлър е сред най-разпознаваемите гласове в съвременната поп и рок музика. Кариерата ѝ започва през 70-те години, а световна популярност печели с хитове като „Total Eclipse of the Heart“ и „Holding Out for a Hero“. През десетилетията тя остава активна на сцената и издава редица албуми, включително последния си студиен проект „The Best Is Yet to Come“ от 2021 г.

През 2023 г. певицата е удостоена с отличието MBE за принос към музиката. Тя е и представител на Обединеното кралство на „Евровизия“ през 2013 г., с което затвърждава дългогодишното си присъствие на международната сцена.

