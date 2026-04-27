Снимка: БТА/Видео: "Ройтерс"
-
Михаела Доцова, "Прогресивна България": Темата за връщането на лева е несериозна, а България остава в ЕС и НАТО
-
Явор Гечев: Поетите от „Прогресивна България” ангажименти ще се случат
-
Николай Денков: С ДБ имаме общи цели, но и различия в начина, по който да ги постигнем
-
Общините започват проверки за премахването на агитационни материали
-
Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутати, а президентът насрочва заседание на НС
-
Емил Дечев: Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров
Абас Арагчи е на посещение в Москва
Иранският външен министър Абас Арагчи, който е на посещение в Москва, обвини Съединените щати за провала на последния кръг от преговори в Пакистан. Дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран претърпяха неуспех, след като разговорите в Исламабад не доведоха до напредък.
Според иранската страна причината за провала са „прекомерните искания“ на САЩ. Арагчи пристигна в руската столица за срещи с ръководството на страната в момент на засилена регионална дипломация след ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По време на визитата си той подчерта значението на свободното преминаване през Ормузкия проток, определяйки го като важен глобален въпрос. Протокът остава ключов маршрут за световните енергийни доставки, а напрежението около него продължава да влияе на международните пазари и сигурността.

Преговорите между Иран и САЩ, провеждани с посредничеството на Пакистан, са насочени към стабилизиране на крехкото примирие и намиране на решение на конфликта, но остават блокирани по ключови теми като ядрената програма и контрола върху морските маршрути. Напрежението между двете страни продължава да възпрепятства дипломатическия процес, докато Техеран търси подкрепа и координация с партньори като Русия.
Редактор: Станимира Шикова
