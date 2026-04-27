Иранският външен министър Абас Арагчи, който е на посещение в Москва, обвини Съединените щати за провала на последния кръг от преговори в Пакистан. Дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран претърпяха неуспех, след като разговорите в Исламабад не доведоха до напредък.

Според иранската страна причината за провала са „прекомерните искания“ на САЩ. Арагчи пристигна в руската столица за срещи с ръководството на страната в момент на засилена регионална дипломация след ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По време на визитата си той подчерта значението на свободното преминаване през Ормузкия проток, определяйки го като важен глобален въпрос. Протокът остава ключов маршрут за световните енергийни доставки, а напрежението около него продължава да влияе на международните пазари и сигурността.

Преговорите между Иран и САЩ, провеждани с посредничеството на Пакистан, са насочени към стабилизиране на крехкото примирие и намиране на решение на конфликта, но остават блокирани по ключови теми като ядрената програма и контрола върху морските маршрути. Напрежението между двете страни продължава да възпрепятства дипломатическия процес, докато Техеран търси подкрепа и координация с партньори като Русия.

Редактор: Станимира Шикова