Снимка/Видео: "Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Кампанията на Тръмп за удряне на предполагаеми наркотрафиканти в латиноамерикански води продължава от септември
Трима души загинаха при американски военен удар по плавателен съд, заподозрян, че превозва наркотици в източната част на Тихия океан. Това съобщи Южното командване на САЩ в социалните мрежи.
Други удари бяха нанесени в Карибско море. Военните обаче не са представили доказателства, че някой от плавателните съдове е превозвал наркотици.
On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x— U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026
Кампанията на администрацията на Тръмп за взривяване на предполагаеми плавателни съдове за наркотрафик в латиноамерикански води продължава от началото на септември и е отнела живота общо на най-малко 186 души.
САЩ обстрелваха 3 плавателни съда, превозващи наркотици в Тихия океан, осем души загинаха
След вчерашната атака Южното командване публикува в Х видео, на което се вижда как лодка се движи бързо във водата, преди да избухне в пламъци. Командването повтори предишни свои изявления, като заяви, че е взело на прицел предполагаеми наркотрафиканти по известни маршрути за контрабанда.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са във „въоръжен конфликт" с картелите в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация за ограничаване на потока от наркотици към Съединените щати. Критици обаче поставят под въпрос цялостната законност на ударите по лодките.
Последвайте ни