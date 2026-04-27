Снимка: БТА
Летателните апарати са били тип „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, уточняват украинските ВВС
Силите за противовъздушна отбрана са свалили 74 от 94 дрона, изпратени от руските сили срещу Украйна. Това предаде "Укринформ", като се позова на публикация на украинските военновъздушни сили в Telegram.
"От 18:00 часа в неделя врагът насочи срещу Украйна 94 бойни дрона тип „Шахед“ (включително с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други видове от следните направления: Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск в Руската федерация, както и Хвардийсе във временно окупирания Крим", се казва в публикацията.
Русия съобщи, че е свалила 85 украински дрона през изминалата нощ
Атаката бе отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Украинските сили за отбрана, добавят военновъздушните сили. По предварителна информация на силите за противовъздушна отбрана към 09:00 часа в понеделник са били свалени или неутрализирани 74 дрона.
На 15 места са били отчетени удари от 20 дрона, а на 11 места са били открити свалени дронове или отломки. "Укринформ" припомня, че 11 души, включително две деца, пострадаха при руска атака с дронове в неделя вечерта в град Одеса.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни