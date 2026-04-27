Силите за противовъздушна отбрана са свалили 74 от 94 дрона, изпратени от руските сили срещу Украйна. Това предаде "Укринформ", като се позова на публикация на украинските военновъздушни сили в Telegram.

"От 18:00 часа в неделя врагът насочи срещу Украйна 94 бойни дрона тип „Шахед“ (включително с реактивно задвижване), „Гербера“, „Италмас“ и други видове от следните направления: Курск, Орел, Шаталово и Приморско-Ахтарск в Руската федерация, както и Хвардийсе във временно окупирания Крим", се казва в публикацията.

Атаката бе отблъсната от авиацията, зенитноракетните сили, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Украинските сили за отбрана, добавят военновъздушните сили. По предварителна информация на силите за противовъздушна отбрана към 09:00 часа в понеделник са били свалени или неутрализирани 74 дрона.

На 15 места са били отчетени удари от 20 дрона, а на 11 места са били открити свалени дронове или отломки. "Укринформ" припомня, че 11 души, включително две деца, пострадаха при руска атака с дронове в неделя вечерта в град Одеса.

Редактор: Станимира Шикова