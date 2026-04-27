Основното име, което от „Продължаваме Промяната” обсъждат за кандидат-президент, е това на Андрей Гюров. Това обяви зам.-председателят на партията Николай Денков.

„Той обаче сега е министър-председател и не е нормално да го предлагаме, щом още не се е съгласил”, подчерта Денков. Той припомни, че коалицията има споразумение за обща кандидатура, но името тепърва ще се обсъжда в по-широк мащаб.

Според зам.-председателя на ПП на България ѝ трябва бюджет, за да се задвижат основните процеси в държавата. В него трябва да има пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток, категоричен е той. Денков постави акцент и на „изчистването на съдебната система”, което, по думите му, ще мине през законодателни промени.