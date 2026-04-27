С "Демократична България" имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Очевидно е, че имаме едни и същи цели - казвали сме го многократно. Очевидно е също, че имаме различия в начина, по който да ги постигнем. Пред нас се поставят две крайни алтернативи. Едната е да се обединим в една партия - нещо, което чух като предложение, особено от „Да, България“, а другата - че ще се разделим и няма да си говорим. Това заяви в „Здравей, България” зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков в отговор на въпроса ще се "разведе ли" ПП с ДБ на фона на леко обтегнатите отношения в коалицията през последните дни.

По думите му единен политически субект означава една партия, макар че това не било казано директно. "Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре", подчерта той.

Денков допълни, че защо е предложено създаването на партия е въпрос към ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение, че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална партия - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен е той.

Зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" обясни, че предложението да се превърнат в дясна партия не е удачно според тях. "Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове", посочи той.

Денков беше категоричен, че това, което искат от ПП, е да се развият и да дадат възможност на коалиционните си партньори да участват в този процес, така че да покрият цялата държава с центристки политики. "Те имат ясна представа как искат да се развиват, а ние имаме своя визия за нашето развитие. Тук не говорим за развод. Говорим за това, че можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме - хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме, ибез да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа", заяви той.

На въпрос има ли вероятност ПП и ДБ да сформират две различни парламентарни групи Денков отговори, че това ще бъде решение на народните представители, когато се съберат. "Това е стратегически въпрос за поведението в парламента, защото размерът на групата има значение. В същото време ако са две групи, може да има и други предимства. Националният съвет взе решение да остави този въпрос на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите. Например, ако сте разделени, може да имате двама заместник-председатели на Народното събрание и различен подход при разпределението по комисии. Ясно е обаче, че като отделни групи ще бъдем по-малки", коментира той.

И допълни: "Ако бяхме втора политическа сила, със сигурност щеше да натежи аргументът да бъдем заедно, защото това дава възможност за втори мандат. Но не успяхме и този фактор отпадна от дискусията".

