Имаме радикална промяна. След един период на политическа нестабилност и невъзможност да бъде излъчен ясен мандат за редовно управление, имаме такъв мандат за новия играч на политическото поле – „Прогресивна България”. Това заяви политологът доц. Ружа Смилова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите ѝ се очертава ново парламентарно мнозинство, което ще заеме центъра, досега държан от ГЕРБ. „Вече трябва да видим решителни действия по изпълнението на очакванията на хората”, посочи доц. Смилова.

Политическият анализатор Георги Харизанов заяви, че се надява коалицията „Продължаваме Промяната - Демократична България” да остане стабилна. „Заради избирателите им се надявам да не се разделят. Ако се стигне до това, то ще е първа стъпка към много тъжни времена”, каза той. По думите му евентуално обединение или трансформация в обща партия би намалило тежестта на отделните формации в парламента.

Социологът Кольо Колев определи напрежението в коалицията като по-скоро структурно, отколкото разпадащо. „Не виждаме разум в разделянето. Егоцентризмът обаче никога не е бил преодоляван. Мисля, че ще продължи във вида до сега. Семейството е разделено, но юридически бракът е запазен”, коментира той.

Колев допълни, че вътрешната динамика зависи и от външнополитическия контекст. „Според мен това би било възможно, ако Румен Радев нямаше толкова голямо мнозинство. Той няма необходимост да играе с другиго”, каза социологът.

От своя страна доц. Смилова направи разграничение между политическите процеси и ролята на опозицията. „Изключително важно е при този мандат за новия и доста неясен играч да има силна и принципна опозиция. В момента коалицията ПП-ДБ има шанс да бъде единствената ясна опозиция, която не е асоциирана с модела "Борисов-Пеевски", за който „Прогресивна България” заявява, че ще разгражда”, подчерта тя.

По нейни думи е ключово да има „проевропейска ориентация и ясни позиции”, независимо от политическите различия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова