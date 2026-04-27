Цените на петрола се повишиха днес в азиатската търговия, след като плановете за втори кръг мирни преговори между САЩ и Иран отново се оказаха в застой. Референтният за Европа сорт "Брент" се повиши с до близо 108 долара за барел.



В събота Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е отменил плановете си да изпрати делегация в Пакистан за преговори с ирански представители. След като посети Пакистан и Оман, иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където ще разговаря с руския президент Владимир Путин.

Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до шест месеца



В неделя американското издание "Axios" съобщи, че Иран е отправил към САЩ ново предложение чрез пакистански посредници за прекратяване на войната, като преговорите по ядрената програма са отложени за по-късен етап. Вашингтон още не е потвърдил тази информация.

