Снимка: iStock
-
Цените на сорт "Брент" скочиха с до близо 108 долара за барел
Цените на петрола се повишиха днес в азиатската търговия, след като плановете за втори кръг мирни преговори между САЩ и Иран отново се оказаха в застой. Референтният за Европа сорт "Брент" се повиши с до близо 108 долара за барел.
В събота Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е отменил плановете си да изпрати делегация в Пакистан за преговори с ирански представители. След като посети Пакистан и Оман, иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където ще разговаря с руския президент Владимир Путин.
Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до шест месеца
В неделя американското издание "Axios" съобщи, че Иран е отправил към САЩ ново предложение чрез пакистански посредници за прекратяване на войната, като преговорите по ядрената програма са отложени за по-късен етап. Вашингтон още не е потвърдил тази информация.
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни