Пълното разчистване на Ормузкия проток от морски мини може да продължи до шест месеца, показва оценка на Пентагон, цитирана от Washington Post. Според анализа това би задържало високите цени на петрола и газа, и би продължило натиска върху световната икономика.

От началото на военния конфликт между Иран, Съединените щати и Израел, ключовият морски маршрут на практика е блокиран. През Ормузкия проток в мирно време преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ, което го прави критично важен за международната търговия.

Въпреки обявеното нестабилно примирие, движението на кораби остава силно ограничено. Освен поставените от Иран мини, ситуацията се усложнява и от наложената военноморска блокада от страна на САЩ.

По данни, представени пред Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите на САЩ, Иран може да е разположил поне 20 морски мини в района, част от които са плаващи и управлявани дистанционно чрез GPS. Това ги прави особено трудни за откриване и обезвреждане.

Допълнително, Революционната гвардия на Иран е обявила „опасна зона“ с площ около 1400 кв. км - многократно по-голяма от Париж - в която има риск от мини.

Според оценката на Пентагона, реална операция по разминиране може да започне едва след прекратяване на бойните действия. Дори тогава процесът ще бъде бавен и сложен, което означава, че възстановяването на нормалния трафик няма да стане бързо.

Опити за навлизане в района вече са били обявени от Военноморските сили на САЩ, но са били отречени от иранска страна, която е отправила предупреждения към всички военни съдове.

