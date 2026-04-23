Все още не е ясно дали планираните в Пакистан преговори между Съединените щати и Иран ще се състоят и ако да - кога. Главният преговарящ на Иран заяви, че отварянето на Ормузкия проток е „невъзможно“ поради „явните нарушения на примирието“.

Иранският президент заяви, че Техеран остава отворен за преговори, но „нарушаването на поетите ангажименти, блокадата и заплахите са основните пречки пред истинските преговори“.

Тръмп: Нов кръг преговори между САЩ и Иран може да има до три дни

От Белия дом поясниха снощи, че удължаването на примирието, обявено от президента Доналд Тръмп, е за неопределен срок. Според говорителката на Белия дом, Тръмп е „доволен“ от продължаващата блокада на САЩ и „разбира, че Иран е в много слаба позиция“.

Иранската държавна телевизия излъчи в ранните часове на днешния ден видео, на което се вижда как въоръжени войници се качват на борда на два контейнейровоза в Ормузкия проток.

„В момента в Иран се води борба между прагматиците и твърдолинейните. А президентът иска единен отговор. И докато го очакваме, е в сила примирие по отношение на военните и прякото нанасяне на удари. Но операция „Икономически гняв“ продължава, както и ефективната и успешна морска блокада на кораби и плавателни съдове, които пътуват към и от ирански пристанища. Чрез тази блокада ние напълно задушаваме икономиката им. Президентът не е определил краен срок за получаване на предложение от иранска страна“, коментира говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

