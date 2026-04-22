Втори кръг преговори между САЩ и Иран може да се състои в следващите три дни, съобщи „Ню Йорк Пост“, като се позова на неназовани източници от Пакистан и на изказване на президента Доналд Тръмп.

„Възможно е!“, отговорил Тръмп на изданието в текстово съобщение, когато бил попитан за информацията от Пакистан – страната, посредничила в първия кръг разговори – че нова среща се очаква в Исламабад в рамките на следващите 36 до 72 часа.

Защо Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран

Тръмп удължи с две седмици примирието във войната точно преди то да изтече. Пакистанското дигитално издание News Post също съобщи за тридневния срок за нови преговори, без да посочи източник или допълнителни подробности.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка