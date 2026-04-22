Доналд Тръмп и неговия екип по национална сигурност бяха изправени пред важно решение - какви действия да бъдат предприети спрямо Иран. Крайният срок за прекратяване на огъня наближаваше своя край, а Air Force Two стоеше на пистата в базата Андрюс преди планираното заминаване на вицепрезидента Джей Ди Ванс за Пакистан за следващия кръг от преговори. Но администрацията се сблъска с един проблем - мълчанието от страна на иранците, пише CNN.

Преди това САЩ изпратиха на Иран списък с точки от споразумението, с които искаха иранците да се съгласят преди следващия кръг от преговори. Но САЩ така и не получиха отговор. Това повдигна съмнения относно въпроса доколко Ванс и други американски представители биха могли да постигнат като отидат в Пакистан за планираните лични преговори, сочат трима служители на администрацията.

Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран

В Белия дом, най-висшите помощници на Тръмп смятат, че основната причина, поради която не са получили отговор, са разделенията в настоящото иранско ръководство. Това твърдение се основава отчасти на съобщения от пакистанските посредници, сочат тримата служители. Усещането на администрацията е, че иранците нямат консенсус относно позицията си или относно това доколко да дадат правомощия на преговарящите по отношение на обогатяването на уран и настоящите запаси от обогатен уран на страната.

САЩ смятат, че част от усложненията идват и от това дали новият върховен лидер Моджтаба Хаменей дава ясни указания на подчинените си или те просто трябва да гадаят какво иска той без конкретни инструкции.

Американски служител заяви, че все още има шанс преговарящите между САЩ и Иран да се срещнат скоро. Но дали и кога това ще се случи, далеч не е сигурно.

Вместо да възобнови военните удари, президентът Доналд Тръмп реши да удължи двуседмичното прекратяване на огъня с Иран малко преди изтичането му. Този път той не посочи крайна дата. Тръмп, който в своя публикация в Truth Social нарече иранските правителствени служители „сериозно разединени“, продължава да търси дипломатическо решение на войната. Той изглежда предпазлив от възобновяването на конфликта, за който твърди, че е спечелен от САЩ.

И все пак провалът на преговорите засега подчертава трудностите, пред които Тръмп продължава да се изправя, докато търси сделка, която да отговаря на многобройните му искания. Иран публично настоя Тръмп да вдигне блокадата си върху корабите, влизащи или излизащи от иранските пристанища в Ормузкия проток, преди Техеран да започне нов кръг от преговори. Тръмп се съпротивлява на искането. „Няма да отворим пролива, докато не постигнем окончателно споразумение“, каза той по CNBC.

Удължаването на примирието би могло да даде на Иран повече време да се обедини около единна позиция по въпроса за войната, която да бъде с одобрението на Хаменей. Официални лица обаче заявиха, че има малка гаранция това да се случи.

Както САЩ, така и Техеран ще пострадат икономически, докато протокът остане ефективно затворен, което кара някои служители в региона да се надяват, че и двете страни са мотивирани да постигнат решение по-скоро.

Пакистански представители, които се опитват да убедят Иран да се присъедини към преговорите, едновременно с това насърчаваха Тръмп да удължи прекратяването на огъня. С наближаването на изтичането му, Тръмп призова за „удължаване на прекратяването на огъня, докато не бъде представено предложението им и дискусиите не приключат, по един или друг начин“. Иранските представители отговориха. „Удължаването на прекратяването на огъня от Тръмп не означава нищо“, каза Махди Мохамади, съветник на председателя на иранския парламент Галибаф, който ръководеше иранската преговаряща делегация. „Губещата страна не може да диктува условия. Продължаването на обсадата не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор", заяви той.

Съветниците на Тръмп предупредиха, че без нов краен срок облекчаването на натиска може да позволи на Иран да проточи преговорите, сочат източници.

Гъвкавостта на всяка страна по отношение на условията в крайна сметка ще диктува дали може да бъде постигната сделка.

Редактор: Цветина Петрова