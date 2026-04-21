Снимка: БГНЕС
Той написа в социалната мрежа Truth Social, че това ще продължи, докато „преговорите приключат — по един или друг начин”
Американският президент Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран, съобщи „Скай нюз”.
В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа, че е приел молбата на Пакистан, САЩ да не атакуват Иран, „докато техните лидери и представители не изготвят единно предложени”. Блокадата на иранските пристанища остава в сила, а американската армия ще бъде в пълна готовност. „Ще удължим срока на действието на прекратяването на огъня до момента, в който тяхното предложение бъде внесено и преговорите завършат - по един или друг начин”, написа Тръмп.
Редактор: Ина Григорова
