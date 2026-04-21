Ден преди да изтече примирието между САЩ и Иран все още има пълна неяснота какво следва. Не се знае дали спирането на огъня ще бъде удължено. Също така не е ясно дали ще има втори кръг преки преговори в Исламабад. И двете страни правят разнопосочни изказвания и отправят заплахи.

Тръмп: Иран многократно наруши примирието



В същото време Ормузкият пролив остава затворен, като превозвачите не смеят да преминат с натоварените с петрол и газ танкери. Остава в сила и де факто блокадата на иранските пристанища от американската армия.

Иран отхвърли възможността за преговори със САЩ под натиск

А в процес на изчакване, търговци и инвеститори не правят резки ходове и цената на петрола днес отбеляза минимално движение. Кризата е в дневния ред и на министрите на външните работи на ЕС, които обсъждат как конфликтът между други страни се отразява на Европа.

