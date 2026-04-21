Иран отхвърля възможността за преговори със САЩ под натиск, заяви председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. По думите му Вашингтон се опитва да наложи условия, които Техеран възприема като „капитулация“.

„Няма да приемем диалог в атмосфера на постоянни заплахи“, написа Галибаф в социалната мрежа X. Той подчерта още, че страната е готова да „демонстрира новото съотношение на силите на бойното поле“, като твърди, че подобна подготовка тече от седмици.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ няма да премахнат наложената блокада върху иранските пристанища, докато не бъде постигнато споразумение. В публикация в „Truth Social“ той посочи, че санкциите нанасят сериозни икономически щети на Иран, които по думите му възлизат на около 500 милиона долара дневно. Американският лидер написа, че блокадата „напълно унищожава Иран“ и добави, че страната му печели конфликта „много убедително“.

Тръмп изрази увереност, че бъдещата сделка с Техеран ще бъде „значително по-добра“ от ядреното споразумение от 2015 г. (Съвместния всеобхватен план за действие). Изявлението идва на фона на критики от страна на демократи и експерти, които предупреждават, че преговорите се водят прибързано по изключително сложна тема.

Временното примирие между САЩ и Иран трябва да приключи в сряда. В очакване на преговорите, които се подготвяха за днес, в пакистанската столица Исламабад мерките за сигурност са засилени. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който трябва да оглави делегацията на САЩ, обаче все още не е напуснал Вашингтон, а Иран заявява, че не е взел решение дали да участва. Според няколко американски издания Джей Ди Ванс ще отпътува днес.

