САЩ ще бъдат домакин на нов кръг преговори между Ливан и Израел. Разговорите ще се проведат във Вашингтон в четвъртък, на фона на действащото, но крехко примирие между Тел Авив и подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“, съобщи представител на Държавния департамент.

„Ще продължим да улесняваме преки и добросъвестни разговори между двете правителства“, посочи той. Очаква се срещите да бъдат на ниво посланици, както и при предишния кръг, проведен на 14 април.

Израелски дрон удари Южен Ливан въпреки действащото примирие

Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че целта на диалога е постигане на траен мир и край на израелското присъствие в южната част на страната - позиция, която не се споделя от „Хизбула“, отхвърляща директните преговори.

Въпреки обявеното примирие, напрежението в региона остава високо. Ливанската държавна агенция ННА съобщи за израелски удар с дрон в района на Какаят ал Джиср, близо до река Литани.

