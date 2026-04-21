Доналд Тръмп обвини Иран, че е „нарушил примирието многократно”, в публикация в социалната си мрежа Truth Social, на фона на несигурността около провеждането на нов кръг преговори в Исламабад.

Няма потвърждение от американска страна, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще пътува до Пакистан. Иранската държавна телевизия съобщи, че „никаква делегация” няма да отпътува, като уточни, че Техеран очаква „промяна в поведението“ на Съединените щати.

САЩ са готови за военни действия, каза американският президент Доналд Тръмп относно Иран в интервю за американската телевизия „Си Ен Би Си”, цитиран от „Ройтерс”.

Той подчерта, че не желае да удължава срока на примирието с Техеран, който изтича утре в 20:00 източноамериканско време (3:00 ч. на 23 април бълг. вр.). Американският държавен глава допълни, че Вашингтон се намира в силна позиция за преговори, които могат да завършат със значимо споразумение.

"Не искам да го правя. Не разполагаме с толкова време", заяви Тръмп, запитан каква е вероятността от удължаване на примирието.

Иран отхвърли възможността за преговори със САЩ под натиск

