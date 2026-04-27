Кризата в Ормузкия проток оказва негативно влияние върху производството на пластмасови изделия в световен мащаб, предизвиквайки недостиг на суровини и рязък скок на цените. Прогнозите са, че дори при частично успокояване на конфликта, високите нива на цените ще се запазят, докато логистичните вериги не се възстановят напълно.

Кризата в Ормузкия проток доведе със себе си покачване на цените на петрола. Това оказа влияние не само на транспортните разходи, но и на тези, свързани с производството на пластмасови продукти, в състава на които важен елемент е нефтът.

Как би се отразила на световната икономика американска блокада на пристанища в Ормузкия проток

„Докато говорим, Ормузкият пролив на практика е затворен, нали? А цената на петрола първо се повиши, а след това леко спадна. Това просто означава голяма несигурност. Възможно е да ни засегне. Обсъждаме това с нашите клиенти, що се отнася до цената на пластмасата и другите нефтопродукти. Това засяга и клиентите, особено в Европа, защото капацитетът за въздушен превоз на товари е значително намален, тъй като всички авиокомпании от Близкия изток са на практика в режим на изчакване”, заяви Рено Анжоран, вицепрезидент на „Agilian”, компания- производител на електроника.

Цената на пластмасата се отразява и на държавите от югоизточна и източна Азия, които са сред лидерите в употребата и производството на пластмаса.

„Разходите за гориво се увеличиха. Тъй като използваме превозни средства за транспорт, разходите ни значително се повишиха. Цените на пластмасата също са се повишили, защото в нашия магазин използваме много прозрачна пластмаса. Разходите ни сега са много по-високи, но не можем да повишим цените, защото дори и при сегашните цени продажбите вече са слаби. Просто трябва да се опитаме да се задържим на повърхността”, смята тайландският търговец Сомкиарти Чинпакди.

Тръмп заяви, че САЩ имат тотален контрол над Ормузкия проток

Сред производителите, върху които цените оказват ефект, са тези на опаковки, пластмасови бутилки, електроника.

„В момента предлагането на пластмасови гранули на вътрешния пазар все още е недостатъчно, тъй като някои производители са затворили фабриките си. Тези, които все още работят, също са намалили производството си. Смятам, че правителството трябва да подкрепи бизнеса, като предостави повече възможности за снабдяване, например чрез промени в митата и процедурите за внос”, каза Хайуат Нантируд, изпълнителен директор на компания за производство на опаковки.

Повишаването на цените е възможно да причини липси на определени продукти, поради намаляването на производствения обем. Въпросът е дали това ще доведе до промени в крайното потребление и обръщането на повече хора към рециклирането и повторната употреба на полиетиленови продукти.

Редактор: Ивета Костадинова