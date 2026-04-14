Блокада на ирански пристанища, за която се съобщава, че са започнали САЩ, може да доведе до сериозни сътресения на световните енергийни и търговски пазари. Мярката идва на фона на провалени преговори за крехко примирие и повдига въпроси както за международното право, така и за икономическите последици, пише „Асошиейтед Прес“.

Основният риск е свързан с Ормузкия проток - един от най-важните морски коридори в света, през който обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол. Според експерти евентуално ограничаване на движението там би могло да доведе до рязко поскъпване на енергийните суровини и до сътресения по цялата верига на доставки.

САЩ започнаха блокада над всички ирански пристанища

Прилагането на подобна блокада би изисквало значителен военен ресурс от страна на САЩ, включително постоянна морска операция и ясно правно основание за действията. Макар географският район да е ограничен, интензивният корабен трафик прави контрола изключително труден. Анализатори посочват, че ефективността на подобна мярка ще зависи от това колко кораба могат да бъдат спрени или възпирани от преминаване.

Правни експерти предупреждават, че за да бъде законна, блокадата трябва да се прилага без дискриминация и да допуска хуманитарни доставки. В противен случай тя може да наруши международното право. Допълнителен въпрос е дали и как ще се осигури достъп на хуманитарна помощ до иранските пристанища.

Съществуват и сериозни рискове от ответни действия. Иран би могъл да използва мини, бързи военни катери или ракетни атаки срещу търговски кораби, което допълнително би ескалирало напрежението и би засегнало глобалната търговия. Експерти отбелязват, че подобна ескалация трудно би останала краткотрайна.

Икономисти предупреждават, че дори частично затваряне на протока може да доведе до нов скок в цените на петрола и горивата. Пазарите вече реагират чувствително на сигнали за конфликта, а продължителна блокада би могла да задържи цените високи за дълъг период. Най-силно засегнати ще бъдат държави, зависими от внос на енергия, но ефектът ще се усети в световен мащаб.

Освен енергийния сектор, блокадата може да наруши и доставките на храни и торове. Около 30% от световните торове преминават през региона, което означава потенциален натиск върху селското стопанство и цените на храните. Засегнати могат да бъдат и химическата и металургичната индустрия, тъй като ключови суровини също преминават през този маршрут.

Анализаторите обобщават, че подобна мярка трудно би довела до бързо решение на конфликта. По-вероятно е тя да удължи напрежението и да задълбочи несигурността в световната икономика, като ефектите се „разливат“ в множество сектори и пазари по света.

Редактор: Цветина Петкова