САЩ започнаха блокада над всички ирански пристанища. Бойният флот ще спира всички кораби плаващи към и от Иран.

Това е форма на натиск, Техеран да отвори ключовия Ормузки проток. На всички кораби, търгуващи в пристанища в други държави, ще бъде позволено да преминават свободно.

Два танкера, свързани с Иран, преминаха през Ормузкия проток

Иран определи блокадата като „пиратство”. Техеран заплаши, че ако техни пристанища бъдат ударени, ще отвърнат със същото срещу портове в региона.

„Не можем да позволим една държава да изнудва света. Защото това правят. Изнудват света. Няма да стане. И мога да ви кажа, че ми се обадиха от Иран. Искат да сключат сделка. Отчаяно искат”, заяви Тръмп.

Над 15 американски военни кораба участват в блокадата на Иран в Ормузкия проток, съобщи в. „Уол стрийт джърнъл“, позовавайки се на високопоставен американски служител.

Според служителя в Близкия изток са разположени самолетоносач, няколко кораби с ракети и десантчици, както и други бойни единици. Изданието отбелязва, че тези кораби са способни да превозват вертолети, които могат да бъдат използвани за поддръжка на бойни операции, предава БГНЕС.

Заради обявената блокада цената на петрола отново се покачи над 100 долара за барел. А индексите по световните борси отчетоха спад.