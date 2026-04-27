Поредният опит за покушение срещу Доналд Тръмп по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите отново постави на дневен ред темата за политическото насилие в САЩ. Нея коментираха бившият посланик на България в САЩ Елена Поптодорова и преподавателят по политически науки в СУ, Институт за регионални и международни изследвания доц. Огнян Минчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Поптодорова подобни прояви не са изолирани. „Има повторяемост на такова насилие, което е изблик на фрустрация, недоволство, радикализъм. То става отбелязваща черта на политическа съпротива и никой не е пощаден. Говорим за трета по реда си атака срещу Тръмп”, заяви тя и добави, че по същия начин в миналото имало нападения срещу демократи. "Говоря за една осъществила се вече култура на оръжието”, подчерта дипломатът.

По думите ѝ натрупването на кризи допълнително изостря ситуацията. „Атмосферата на несигурност очевидно се подхранва” и от международни конфликти, включително напрежението около Иран, смята Поптодорова. „Нещата се наслагват едно върху друго. Това ни предсказва много тежки бъдещи месеци до междинните избори. За съжаление, не можем да изключим подобни бъдещи прояви”, предупреди бившият ни посланик в САЩ.

Въпреки стрелбата във Вашингтон: Визитата на крал Чарлз III в САЩ ще се състои по план

Доц. Огнян Минчев обърна внимание на дълбоките корени на проблема. „Културата на свободното оръжие е едно от най-дълбоко вкоренените наследства на Америка. Американците са свикнали с правото да управляват оръжие”, посочи той. По думите му политическата поляризация през последните десетилетия допълнително изостря напрежението. „Тя води до изостряне на отношенията между два основни политически и културни лагера и ескалира възможностите за подобен тип злоупотреба на политическа основа”, допълни той.

Според доцента инцидентът няма да има съществен ефект върху политическите нагласи. „Не мисля, че това, което се случи вчера, ще има същото значение за рейтинга на Тръмп, каквото имаше атентатът в Пенсилвания”, каза той. Преподавателят добави: „Политическото насилие има дълга история в Съединените щати. Америка помни други подобни случаи, включително убийството на президента Кенеди”.

Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)

Политологът сподели, че фигурата на Тръмп допълнително засилва напрежението. „Трябва да имаме предвид обстоятелството, че поляризацията се осъществява по начин, по който Доналд Тръмп е олицетворение на единия от двата лагера в Америка, което допълнително мотивира да се ескалира отношението към него”, допълни той.

Редактор: Ивайла Маринова