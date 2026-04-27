Крал Чарлз III и кралица Камила пристигат в понеделник на първото си държавно посещение в Съединените щати. Въпреки нападението на Гала вечерта на кореспондентите, посещението ще продължи по план, твърди Бъкингамския дворец.

На фона на засиленото дипломатическо напрежение британският монарх е планирал обръщение към Конгреса на САЩ във вторник. Визитата предизвиква изключително внимание, тъй като се случва в необичаен контекст - веднага след нападение на гала вечеря, на която присъства Доналд Тръмп, и на фона на кризата около конфликта в Иран. Целта на държавното посещение от 27 до 30 април е да отбележи 250-ата годишнина от американската независимост. Потвърждението на пътуването зарадва Тръмп, който е очарован от помпозността на монархията, щедър в похвалите си за краля, както и в критиките си към британския премиер Киър Стармър.

„Той е страхотен човек“, каза държавният глава на САЩ за краля в интервю за Fox News в неделя. Тръмп добави, че монархът, който се лекува от рак, „е много смел и представлява страната си, както никой друг не може“. От своя страна, Чарлз III каза, че бил „много облекчен“, щом научил, че Доналд Тръмп е жив и здрав след атаката по време на годишната вечеря на кореспондентите на Белия дом. Британският посланик в Съединените щати Крисчън Търнър говори в неделя за „огромния ентусиазъм“ на американския президент за това посещение, след като самият Тръмп беше пищно посрещнат в Обединеното кралство миналата година.

Кралската двойка ще бъде приветствана от президента и съпругата му Мелания с традиционен чай в Зелената стая. След това домакините ще придружат крал Чарлз III и кралица Камила на обиколка до кошерите на Белия дом. Вторник - най-официалният ден от пътуването, ще започне с военна церемония по посрещане. Президентът и кралят ще се срещнат в Овалния кабинет, докато съпругите им ще присъстват на събитие, посветено на образованието и изкуствения интелект.

В същия ден се очаква британският монарх да произнесе реч пред Конгреса на САЩ – първото подобно обръщение след кралица Елизабет II през 1991 г. Очаква се кралят да омаловажи настоящото дипломатическо напрежение като се позове на връзката от два века и половина - с нейните възходи и падения, между Обединеното кралство и бившата му колония, превърнала се в суперсила. Двете двойки ще се срещнат вечерта за малка, частна гала вечеря в приемната на Белия дом, вместо в големия павилион, обикновено издиган в градините за подобни случаи.

Няколко източника на напрежение

След пътуване до Ню Йорк в сряда кралят и кралицата ще посетят Мемориала за 11 септември. Те ще се срещнат с Мелания и Доналд Тръмп за последно в четвъртък преди да отпътуват. Чарлз III ще се опита да направи всичко възможно, за да не допусне напрежението между Лондон и Вашингтон да развали този внимателно организиран спектакъл. Задачата му ще бъде всичко друго, но не и лесна.

Чарлз III ще избягва да подхранва интензивните критики в Обединеното кралство срещу това непопулярно пътуване и най-вече - да създава впечатление, че това е унизително начинание, целящо да умилостиви непредсказуемия американски президент. Доналд Тръмп, макар и лично благосклонен към краля, е раздразнен от резервите на британските власти относно войната в Иран наред с други спорни точки. В допълнение към атаките си срещу премиера Киър Стармър американският президент обтегна трансатлантическите специални отношения като разкритикува британските военни и флот. Той също така омаловажи жертвите, направени от британците, докато се биеха заедно с американците в Афганистан.



Пътуването ще е свързано с друг остър въпрос: аферата Епстийн и миналото приятелство между брата на краля, Андрю, и починалия осъден сексуален престъпник. Коментаторите ще следят за всякакви намеци, колкото и едва доловими да са, към тази афера, която продължава да разтърсва британската монархия.