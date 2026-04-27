Майка на две деца има нужда от помощ, за да пребори тежко онкологично заболяване. През 2021 г. Светослава Лазарова е диагностицирана с рак на пикочния мехур.

Тя преминава геройски през операции, химиотерапия и имунотерапия. „От този момент животът ни се превърна в непрекъсната борба. Всичко това беше изключително тежко, но тя не се отказа нито за миг. Виждал съм я в най-трудните ѝ моменти, пречупена от болка, но въпреки това намираше сили да се усмихва и да продължава. Тя е силен човек и истински боец. Светослава не е просто пациент. Тя е моята жена и майка на нашите две деца. Те имат нужда от нея, аз също”, пише съпругът на Светослава – Лазар.

Клиника в чужбина дава надежда на нея и семейството ѝ, тъй като лекарите в България направили всичко възможно, но болестта продължавала да напредва. „Тя има сили да се бори и има за какво да живее, но ние нямаме възможност да се справим сами с разходите. Помогнете ми да ѝ дадем шанс да продължи лечението си и да бъде до децата си. Всяка помощ е важна”, казва мъжът на пациентката.

Всеки, който иска и може да помогне на Светослава, може да намери информация за лечението ѝ и методите за дарения ТУК .

Редактор: Калина Петкова