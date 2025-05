Два хеликоптера се сблъскаха във въздуха на територията на Финландия, съобщи местната полиция.

Общо петима души са били на борда на двата самолета, които са се разбили на земята след сблъсъка над Еура, Западна Финландия.

🚨 🇫🇮 BREAKING: Multiple fatalities reported after two civilian helicopters collided mid-air and crashed near Eura, Finland. The incident involved five people, with no survivors confirmed. Investigation underway. #Finland #HelicopterCrash pic.twitter.com/qMOKw7I4tb

„Инцидентът е довел до няколко смъртни случая. Точният брой на жертвите и самоличността на пътниците все още се установяват“, съобщи полицията.

Какво знаем за катастрофата?

🚁🚨🚁Two helicopters collide in devastating mid-air crash in Finland



Witnesses watched in horror as the aircraft crashed into each other above the western province of Eura. According to the Estonian newspaper Postimees, Estonian businessmen Oleg Gross and Priit Jagant were… pic.twitter.com/1Czu4Hp8yP