Военен боеприпас е намерен при разчистване на кабинет по военно обучение в гимназия „Михаил Василевич Ломоносов" в Добрич. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. След като е подаден сигнал в полицията, са изпратени екипи, които отцепват района, съобщава кореспондентът на БТА в града Михаела Димитрова.

Потърсено е съдействие от специализираното звено „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ във Варна. Боеприпасът е обезвреден. По случая е образувано досъдебно производство.

