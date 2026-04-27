Идеята всички шофьори, чиито книжки са временно отнети заради употреба на алкохол или наркотични вещества, да полагат нов изпит, предизвика дебати сред експертите. Темата коментираха председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев и Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Георгиев предложението има своите основания, но остава недоразвито. „Идеята не е лоша, тъй като нещата бяха много смешни. Изтърпяваш си наказанието, когато си лишен поради употреба на алкохол или наркотични вещества, и отиваш на психологическо изследване. Още същия ден ти издават удостоверението за психологична годност, отиваш в КАТ и веднага си взимаш книжката”, заяви той.

По думите му добавянето на изпит е стъпка напред, но липсва яснота относно неговото съдържание. „Сега това всичкото ще бъде пак актуално, но се добавя и така нареченият проверочен изпит, за който отново не е помислено. Не се уточнява какъв точно ще бъде той. Ако е само теория, ефектът ще бъде нулев, защото в България листовките се зубрят”, подчерта Георгиев.

От своя страна Тодоров определи мярката като „положителна, но половинчата стъпка”. „В някои държави в ЕС, когато някой е заловен с алкохол и наркотици и му е отнета книжката, той не се явява на нормален възстановителен курс”, обясни той.

Тодоров даде пример с практики в Германия, където се прилага специална методика, насочена към конкретния проблем. „Там има специална методика, акцентирана върху проблема, който има този човек. За да допусне да се качи пиян или дрогиран, неговият повторен курс се различава от стандартния за придобиване на шофьорска книжка. Там има срещи с психолози, родители на загинали деца, силно въздействащи видеоматериали”, каза той.

По думите му ако подобен модел се въведе у нас, той трябва да бъде внимателно разработен. „Ако ние ще правим повторен курс, добре трябва да помислим с широк кръг от експерти какво трябва да включва тази методика към такъв проблемен човек”, допълни Тодоров.

Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България акцентира и върху необходимостта от по-строг подход към нарушителите при възстановяване на правоспособността. „Трябва да се работи в тази посока, но аз бих добавил още нещо. Когато си употребил алкохол или наркотични вещества и дойде моментът да придобиваш тази правоспособност, ти не си в групата с нормалните кандидати за водачи на МПС”, заяви той.

Според него подобна мярка би имала и превантивен ефект. „Това действа превантивно, мобилизиращо да не караме без книжка. Само в България, когато някой се записва на курс, го питат дали е карал”, подчерта Георгиев.

