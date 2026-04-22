Наредба, публикувана за обществено обсъждане, предвижда възможност за тестване за наркотици на всички служители на МВР, включително и на курсантите в Академията на ведомството. Според проекта проверките ще се разпореждат със заповед на министъра на вътрешните работи, главния секретар или директорите на областните дирекции. Те могат да се извършват както при наличие на външни признаци за употреба на забранени вещества, така и при внезапни проверки.

Подобна практика беше въведена преди няколко години, но тогава срещна сериозно недоволство от страна на Синдикалната федерация на служителите в МВР, според която тестовете са неефективни и дават невярна информация. Скандалът се разрази, след като редица случаи на фалшиво положителни резултати при шофьори поставиха под съмнение надеждността на използваните тестове. Появиха се и критики, че самите полицаи изразяват съмнения към същите средства, с които тестват гражданите.

Полицаи искат отмяна на наредбата, по която ги тестват за наркотици

Подобни казуси е имало още през 2022 г., когато служители на МВР също са поставяли под въпрос достоверността на тестовете. Въпреки това, на практика санкциите за гражданите са продължили да се прилагат, включително отнемане на шофьорски книжки и контролни точки.

Бившият заместник-председател на синдикалната федерация Генади Тенев коментира, че действащата към онзи момент наредба е влязла в сила едва през февруари 2023 г., но впоследствие е била отменена от съда след жалба на синдикална организация. Оттогава насам липсва действащ нормативен акт, който да регламентира реда и условията за тестване.

По думите му новият проект на наредба практически не се различава от стария, включително съдържа и технически грешки. Допълнително недоумение буди фактът, че се предвижда тя да влезе в сила едва шест месеца след обнародването, което означава, че до края на годината отново може да няма реално действащи правила.

Тенев подчерта, че всички случаи на служители с положителни тестове впоследствие са се оказали без доказана употреба на наркотици. Въпреки това, засегнатите са понесли сериозни репутационни щети и са били принудени да търсят правата си по съдебен ред.

Според него проблемът не е само в самите тестове, а и в липсата на достатъчно лаборатории и бавната обработка на кръвните проби. Това води до ситуации, в които както служители, така и граждани могат да бъдат временно отстранени или санкционирани, докато чакат окончателни резултати.

Той предупреди, че основният проблем остава институционалното бездействие през последните месеци и изрази надежда, че новото ръководство на МВР ще предприеме реални мерки за решаването му.

