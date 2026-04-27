Калин Вельов и Ирена Тодорова коментират проблемите в сектора
Темата за културата е особено важна. Голяма част от новите народни представители не си дават сметка какъв дефицит на този разговор има в публичното пространство. Надявам се новата власт да приоритизира част от културните политики и да даде повече фокус на реформите в сферата. Това каза политологът и изпълнителен директор на Регионалния център на ЮНЕСКО в София Ирена Тодорова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По нейни думи през последните 20 години нито една власт не разбира, че „културата е фундаментът на всичко, което сме ние”. Тя изрази надежда за „силен министър на културата”.
Музикантът и бивш зам.-министър на културата Калин Вельов каза, че от значение за сектора е отношението на премиера и министъра на финансите. По негови думи през годините бюджетът за култура е увеличен четири пъти. Той подчерта, че въпросът тук е как се управляват тези пари. Вельов допълни, че честата смяна във ведомството предизвиква „хаос”. Като друг проблем той посочи, че през последната година министерството е било управлявано от екип, който няма представа как да върши своята работа, а и няма отношение към материята. По негови думи Национален фонд култура в пъти е увеличил средствата, които разпределя.
Тодорова заяви, че липсва национална стратегия за култура и докато няма такава, проблемите няма да бъдат решение. Тя допълни, че липсата на национален културен календар е сериозен проблем, тъй като това пречи и на канализирането на парите в определени посоки.
Тодорова разкритикува сайта на Министерството на културата, тя подчерта, че там липсва информацията, която е нужна.
Вельов беше категоричен, че новият министър на културата трябва да се заеме с вътрешната организация на ведомството, с проблемите на националните сценични изкуства, читалищата, Националния институт за културно наследство и други. Той също се съгласи, че трябва да бъде изработена национална стратегия.
Целия разговор гледайте във видеото.
