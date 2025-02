Авиокатастрофа в Канада. Тя е станала на международното летище Пиърсън в Торонто. Самолет на американската авиокомпания "Делта Еърлайнс", изпълняващ полет от Минеаполис, се е обърнал по таван.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ

По първоначална информация няма жертви и пострадали. Местна телевизия обаче твърди, че след катастрофата има осем ранени, един от които - тежко. Инцидентът станал при заход за кацане. Летището е затворено. В официално изявление аерогарата твърди, че и пътниците, и екипажът са изведени от машината. До момента не е ясно какво е предизвикало катастрофата и как се е стигнало до нея.

Crews responding to plane crash at Toronto Pearson, police say. Initial reports indicate that a Delta Airlines CRJ-900, operating as Delta Flight 4819 from Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) to Toronto (YYZ), was involved in the incident.https://t.co/qGMdUEvD7X pic.twitter.com/4ie8my5n01