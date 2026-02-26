Снимка: iStock
-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Значителна част от хранителния отпадък идва от домакинствата, каза екологът Асен Ненов
Над 614 млн. кг храна се изхвърлят всяка година в България, което е средно по 41 кг годишно на човек. Това показват данни на “Евростат” и Националния статистически институт. По думите на еколога Асен Ненов значителна част от хранителния отпадък идва именно от домакинствата, а не от търговските обекти.
„Когато имаш огромен хладилник, не върви да сложиш две неща в него. Колкото по-голям е хладилникът, толкова повече храна се изхвърля“, обясни Ненов. Той подчерта, че масовото пазаруване за седмицата води до излишни покупки и последващо изхвърляне на храна, която не е била консумирана навреме.
Как хранителни отпадъци могат да топлят и осветяват София? (ВИДЕО)
Според него промяната в потребителските навици може значително да намали отпадъците. „Ако използваме по-малка чиния, можем да намалим хранителния отпадък с до 30%. Така няма да препълним порцията и няма да се налага да изхвърляме неизядена храна“, посочи екологът.
Той допълни, че българите изхвърлят не само храна, но и сериозен финансов ресурс - около 300 евро на човек годишно.
Ненов предупреди, че хранителните отпадъци имат и екологични последици. „Когато органичната храна гние на сметище, се отделят емисии, които допринасят за климатичните промени. Тоест ние не просто губим пари, а увеличаваме риска за околната среда“, каза той.
Как да изхвърляме по-малко храна
Като основни решения експертът посочи по-разумното пазаруване и правилното разбиране на сроковете на годност.
Цялото интервю вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни