Над 614 млн. кг храна се изхвърлят всяка година в България, което е средно по 41 кг годишно на човек. Това показват данни на “Евростат” и Националния статистически институт. По думите на еколога Асен Ненов значителна част от хранителния отпадък идва именно от домакинствата, а не от търговските обекти.

„Когато имаш огромен хладилник, не върви да сложиш две неща в него. Колкото по-голям е хладилникът, толкова повече храна се изхвърля“, обясни Ненов. Той подчерта, че масовото пазаруване за седмицата води до излишни покупки и последващо изхвърляне на храна, която не е била консумирана навреме.

Как хранителни отпадъци могат да топлят и осветяват София? (ВИДЕО)

Според него промяната в потребителските навици може значително да намали отпадъците. „Ако използваме по-малка чиния, можем да намалим хранителния отпадък с до 30%. Така няма да препълним порцията и няма да се налага да изхвърляме неизядена храна“, посочи екологът.

Той допълни, че българите изхвърлят не само храна, но и сериозен финансов ресурс - около 300 евро на човек годишно.

Ненов предупреди, че хранителните отпадъци имат и екологични последици. „Когато органичната храна гние на сметище, се отделят емисии, които допринасят за климатичните промени. Тоест ние не просто губим пари, а увеличаваме риска за околната среда“, каза той.

Как да изхвърляме по-малко храна

Като основни решения експертът посочи по-разумното пазаруване и правилното разбиране на сроковете на годност.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова