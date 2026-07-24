Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста 33-годишния български гражданин Иван Бонев, издирван с червен бюлетин на Интерпол за сексуална експлоатация на деца и детска порнография, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Мъжът беше задържан при специализирана полицейска операция на служители на сектор „Издирване“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

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БТА припомня, че той е обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол - Манчестър, с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография, извършени на територията на Обединеното кралство.

Заповедта за международното издирване на мъжа е издадена, след като той не се е явил на дело срещу него, насрочено в Магистратския съд в Кройдън през ноември 2023 г. След това е напуснал Обединеното кралство и е направил опит да се укрие в България, уточни по време на съдебното заседание наблюдаващият прокурор.

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Той допълни, че повдигнатите срещу българския гражданин обвинения са по Закона за злонамерената комуникация и по Закона за сексуалните престъпления, за които във Великобритания е предвидено наказание до 14 години лишаване от свобода.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив. Предстои предприемането на последващите действия по процедурата по екстрадиция на лицето съгласно действащото законодателство.

Редактор: Никола Тунев