Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи, написа президентът Илияна Йотова в профила си във Facebook.

Тя отбелязва, че се е срещнала и обсъдила с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип дейността на IT компанията в България и плановете й за бъдещо разрастване. Компанията разработва и предоставя информационно-технологични решения за няколко подразделения на германската "Шварц Груп" – две търговски вериги, компания за рециклиране PreZero и производствената компания Schwarz Produktion.

Илияна Йотова: България е една от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

Schwarz Digits Bulgaria планира създаването на голям център за данни. Разработването на технологичен капацитет у нас ще насърчи и постигането на нужния дигитален суверенитет в Европа, се посочва още в публикацията.

Неслучайно България беше избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски страни за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. А Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT се утвърди като научен център от световна величина, коментира Илияна Йотова.

Редактор: Мария Барабашка