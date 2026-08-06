Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Великобритания Ед Милибанд, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Сътрудничеството в енергетиката, предизвикателствата пред сигурността и партньорството в НАТО, бяха сред акцентите на разговора.

Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката

Редактор: Цветина Петрова