Српед темите беше партньорството в НАТО
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Великобритания Ед Милибанд, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Сътрудничеството в енергетиката, предизвикателствата пред сигурността и партньорството в НАТО, бяха сред акцентите на разговора.
Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетикатаРедактор: Цветина Петрова
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