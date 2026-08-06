Фирма „Чиста София“ ДЗЗД поема от този петък, 7 август, дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3, която обхваща районите „Слатина”, „Подуяне” и „Изгрев”. Това съобщи на брифинг пред Столичната община заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

По думите му днес е подписан предварителният договор и остават още няколко документа до подписване на „дългоочаквания договор“. Недялков каза, че фирмата ще събира и извозва боклука от трите софийски района в следващите 5 години. Договорът е сключен на цена от 134 евро на тон за битовия отпадък, което спестява на София по 11 евро на тон или над 2 милиона евро.

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За обезпечаването на дейностите на терен фирмата влиза със сериозен ресурс, който вече е преминал през проверка от Столичния инспекторат. „От изискуемите минимално 14 камиона, изпълнителят разполага със 17 налични специализирани автомобила само за битов отпадък. На разположение са и още 12 машини за миене, мотометачки и техника за едрогабаритни отпадъци, като готовността за работа е пълна“, поясни Николай Неделков.

По отношение на актуалната ситуация на терен заместник-кметът каза, че тя се подобрява всеки ден, като в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно по график.

От Столичната община уточниха още, че екипите на Столичния инспекторат остават на терен и ще упражняват безкомпромисен контрол върху работата на новия изпълнител. От началото на годината до момента на сметопочистващите фирми в София вече са наложени санкции на обща стойност над 354 500 евро за неизпълнение на дейностите по договорите и контролът ще продължи със същата строгост и занапред.

Редактор: Цвета Лазаркова