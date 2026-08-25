Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов призова за конкретни доказателства за случаите, при които лични лекари отчитат поставени ваксини, без те действително да са направени. По думите му БЛС категорично не защитава подобни практики, но не бива всички лекари да бъдат поставяни под общ знаменател.

Темата беше повдигната след изказване на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който предупреди за случаи, при които родители, отказващи да ваксинират децата си, намират лекари, готови срещу заплащане да отчетат ваксината като поставена.

Брънзалов подчерта, че трябва да се установи колко са конкретните случаи и кои са лекарските практики, при които има нарушения. По думите му твърдение за 60% непоставени ваксини в определени практики е изключително сериозно, ако бъде доказано.

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Според него липсата на антитела може да е индикация, че човек не е бил ваксиниран, но не е абсолютна гаранция. Има случаи, при които организмът не изгражда достатъчно силен имунен отговор след ваксинация, включително при определени имунодефицитни състояния.

Д-р Брънзалов посочи, че именно контролните органи трябва да проверят дали при конкретни лекарски практики има несъответствие между отчетените и реално поставените ваксини. „Трябва да се влезе на място и да се види дали при една лекарска практика, ако са се разболели от 100 деца 60, дали тези 60 имат поставена ваксина или не“, обясни той.

Председателят на БЛС разказа и за случаи, в които родители оказват натиск върху лекари да отбележат ваксина, която реално не е поставена. По думите му правилният подход е лекарят да откаже и да подаде сигнал до съответните здравни органи. Той обаче заяви, че има проблем с последващата реакция по подадените сигнали. По думите му самият той е подавал информация за родители, отказващи ваксинация, но не е получавал данни за последвали действия. „Трябва да има портал, който по електронен път, веднага, още докато е в кабинета, да има реакция“, каза той.

Брънзалов коментира и възможността проблемите с имунизациите да са свързани не само с действия на лекари, но и с начина на съхранение и транспортиране на ваксините. Според него трябва да се проверяват и партидите и условията, при които се съхраняват препаратите.

„Не сме съгласни единствено лекарите да бъдат атакувани, че те са виновни за толкова много случаи с морбили“, заяви той.

По думите му при доказана вина санкциите трябва да бъдат сериозни, тъй като става дума не само за финансово нарушение, а и за нарушение на лекарската етика и за риск за общественото здраве.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева