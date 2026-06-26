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Минимална заплата - 620 евро, максимален осигурителен праг - 2300
Първо обсъждане на Бюджет 2026. Очаква се разговор във Финансовото министерство между синдикатите и бизнеса.
Според разчетите на кабинета "Радев" до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5.7%. Очаква се икономически растеж от 2.6 на сто, а инфлацията е 5.2%.
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Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите. Също от 1 август акцизът се вдига с около 6%.Редактор: Цветина Петрова
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