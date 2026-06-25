Опозицията в НС се обяви против предложения бюджет. Формациите го сравниха с времето на премиера Жан Виденов през 1995 г. и поискаха незабавното му изтегляне и преработване. Най-големите критики са към заложения дефицит от 5,7%.

Единствено от ДПС не коментираха сметките, но отново се обявиха против закриването на Комисията по досиетата – предложение, което също е заложено в закона за бюджета.

План-сметката за 2026 г. на кабинета „Радев” предизвика остри критики от опозицията още преди да влезе за разглеждане в парламента.

„Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Приходите са почти същите като тези, заложени в проекта за бюджет за 2026 г. на кабинета „Желязков”. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2,749 млрд. евро повече”, каза Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

„Ние настояваме финансовият министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи”, каза Ивайло Мирчев от ДБ.

ДБ настоява финансовият министър да изтегли и преработи бюджета до 3% дефицит

„Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога”, каза Димо Дренчев от „Възраждане”.

Управляващите отговориха в пленарната зала, като върнаха обвиненията към предходните правителства.

„Прогресивна България”: Времето на фискалните илюзии приключи

„Днес слушаме критики от опозицията. Същите тези хора, които през последните години правеха помен с чужда пита, те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави след себе си реален дефицит от 7,4% при непроменени политики за тази година. Правителството предлага бюджет с дефицит от 5,7%, но нека обществото знае и още нещо. Когато приложим предвидената европейска дерогация за разходите за отбрана, реалният дефицит ще спадне под 5%. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи”, заяви Петър Витанов от „Прогресивна България”.

Очаква се следващата седмица бюджетът да влезе за разглеждане в Министерския съвет, а след това да бъде внесен за гласуване и в парламента.