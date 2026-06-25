Предлаганият от „Прогресивна България” проектобюджет е проинфлационен, лишен от каквито и да е реформи и много близък до онзи, който предизвика масови протести и оставка на правителството на ГЕРБ и ДПС. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

„Настояваме финансовият министър да изтегли и преработи бюджета до 3% дефицит. Всички обещания пред хората, които излязоха на протест, днес са загърбени и нищо от това не се случва. Стотици хиляди български граждани протестираха с много ясни искания, а една от причините за недоволството им бе бюджетът на ГЕРБ и ДПС. Това, което се предлага в момента от новите управляващи, не е много по-различно от бюджета на бившите”, заяви Мирчев.

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Политическият лидер подчерта, че вместо да надуват разходите и да теглят милиарди евро нов външен дълг, управляващите трябва да преразгледат бюджета, стремейки се към балансирана рамка за следващите три години. Мирчев предупреди още, че по никакъв начин не са затворени кранчетата, от които изтичат пари към мрежите от фирми на ГЕРБ и ДПС.

От „Демократична България” са категорични, че правителството не смее да осъществи жизненоважни реформи, въпреки наличието на безпрецедентно парламентарно мнозинство от управлението на Иван Костов насам.

„Това е третият пореден бюджет, към който предлагаме нашия пакет от десни мерки. За съжаление, не ги виждаме в проектобюджета, с изключение на предложението ни държавните служители да започнат сами да изплащат осигуровките си – макар и не по начина, по който трябва да се случи”, каза още Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов добави, че здравеопазването и конкретно бюджетът на НЗОК остават онези корупционни кранчета, от които изтичат парите на българските данъкоплатци.

„Не виждаме никакви заявки за реформа там. Законопроектът за това частните болници да правят търгове все още не е получил становище от министъра на финансите, така че най-вероятно и там кранчетата ще продължават да текат. Днес следобед има изслушване на кандидата за подуправител и де факто управител на НЗОК. Това, което виждаме от неговата биография, е, че той не е реформатор – там не предстоят реформи, а продължаващо източване на касата”, предупреди Божанов.

Той заяви, че още днес „Демократична България” ще внесе законопроект, с който се премахва вторият подуправител на НЗОК, въведен от предишните управляващи.

Икономистът Мартин Димитров бе категоричен, че през последните 25 години има едва два бюджета, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%.

„Това са бюджетът на ГЕРБ от 2025 г. и настоящият на „Прогресивна България”. Никой друг не е нарушавал това основно фискално правило, което прави бюджета на ПБ особено опасен за публичните финанси. Той ни вкарва в началото на румънски сценарий”, предупреди Димитров.

Представителят на „Да, България” настоя, че премахването на Комисията по досиетата не е истинска реформа.

„Това е връщане в мракобесното минало – да няма проверки за принадлежност към Държавна сигурност. Това е антиреформа и просто не трябва да се случва. Необходим е реален план за реформи, каквито ние предлагаме и сме внесли в Народното събрание. Те трябва да бъдат предприети и дефицитът може да бъде овладян още през 2026 г. Този, който не го овладее сега, има опасност никога да не го овладее”, завърши Димитров.

Редактор: Мария Барабашка