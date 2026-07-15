Ключов ден за бюджетната процедура. Проектът за бюджет до края на годината влезе на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички партии от опозицията. Основната причина е големият дефицит от 5,7 на сто.

Според кабинета става дума за тежко наследство от предишните управления, като дефицитът е можел да бъде дори 7,4 на сто.

Бюджет 2026 изостри напрежението между управляващи и опозиция

Министърът на финансите вече представи план-сметката пред народните представители. В сградата на Народното събрание влезе и министър-председателят Румен Радев. Най-спорният елемент е дефицитът от 5,7%. Очаква се дългът да надхвърли 30% от БВП до края на тази година. Икономическият ръст ще бъде 2,8% от БВП, а средногодишната инфлация 3,5%.

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че предварително поетите ангажименти и авансово акумулираните приходи за тази година правят дефицита в размер на над 4 млрд. евро, което всъщност е 3,4% от тези 5,7%. И ако не е това тежко наследство, всъщност реалният дефицит би бил около 2,3%.

„Преди ние да заговорим открито за свръхдефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 г. насам са страдали от скрит дефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това. През 2025 г. се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години. Това е скрит дефицит и той намира ясно изражение в неплатените или отложени за фактуриране проекти на общини и министерства в размер 2,2 млрд. евро. Това е реалността”, коментира Гълъб Донев.

Разглеждането е ключово, тъй като след него - между първо и второ четене, могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Сред мерките за увеличаване на приходите е и повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също така 30-процентно увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.