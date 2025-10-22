-
Спортни новини (22.10.2025 - обедна)
-
Карлос Насар с разтърсващо признание: Приех, че треньорът ми не е мъртъв
-
Близо 28% от българските фирми предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения
-
„Числата на седмицата”: Една трета от българските медици - в предпенсионна възраст
-
Психиатър: Родителите да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на детето си
-
Защо търговските центрове не искат да сложат металдетектори на входовете си
Две са жертвите при нападение в Киев, а други четирима са загинали край украинската столица
Шестима души са загинали при руски атаки с ракети и дронове срещу Украйна през изминалата нощ. Две са жертвите при нападение в Киев, а други четирима, сред които и две деца, са загинали в районите около украинската столица.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за атака с балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, запалили са се автомобили.
Руски удар остави без ток части от Северна Украйна
Местните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за най-малко 13 ранени при руски удари през нощта. Четирима души са загинали и при руска атака във вторник срещу Черниговска област, северно от Киев. Стотици хиляди са без ток след удари срещу енергийната инфраструктура.
Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни