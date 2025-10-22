Шестима души са загинали при руски атаки с ракети и дронове срещу Украйна през изминалата нощ. Две са жертвите при нападение в Киев, а други четирима, сред които и две деца, са загинали в районите около украинската столица.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за атака с балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, запалили са се автомобили.

Руски удар остави без ток части от Северна Украйна

Местните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за най-малко 13 ранени при руски удари през нощта. Четирима души са загинали и при руска атака във вторник срещу Черниговска област, северно от Киев. Стотици хиляди са без ток след удари срещу енергийната инфраструктура.

