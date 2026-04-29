Психолози, дерматолози и пациенти с неуспешни интервенции влизат в гимназиите, за да предупреждават за рисковете от естетическите процедури и пластичните операции, в месеца, преди баловете.Старта на кампанията “Лицето не е чернова” на Асоциация Пациенти на естетичната медицина е в Професионалната гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" в София. Кампанията е насочена към ученици в гимназиалните класове.

"Мотивира ни необходимостта да говорим с тези млади хора, които навлизат тепърва в живота. Искаме да им кажем, че нямат нужда от корекции. Младостта на тази възраст е красива. Искаме да им кажем, че има страшно много подводни камъни”, каза в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS Нели Георгиева, която е инициатор на кампанията.

Какви опасности крият естетичните процедури?

"Аз съм била в ситуации, в които съм оправила грешките и в огледалото ме е гледал един съвършен външен вид. Тогава съм бил в един от най-нещастните си периоди в живота ми – връзките ми и кариерата ми куцаха. Това няма да се оправи само с начина, по който изглеждаш", сподели Нели Георгиева.

"Тази възраст не е подходяща за промени. Тялото все още се развива, нямаме правото да разрушаваме нещо, което не е придобило крайния си вид. Родителите не са подготвени чисто информативно.Трябва всички да работим в една посока и тя е информираност", заяви тя.

