Тревожните случаи на усложнения след естетични интервенции повдигат въпроса за безопасността на процедурите, извършвани извън медицински контрол. В предаването „Пулс“ по NOVA NEWS дерматологът д-р Виолета Нанкова разказа за рисковете, които често остават подценени.

Милена Милева от Стара Загора сподели личната си история, която започва с пълно доверие към козметик с дългогодишен опит. В продължение на години тя редовно посещава салона за стандартни процедури, без да има съмнения относно тяхната безопасност.

Проблемите започват след предложение за нова процедура, различна от предварително уговорената. „Не се усъмних. Доверих се напълно“, разказа Милена.

След поставяне на упойка и инжектиране на неизвестно вещество, тя напуска салона, но скоро забелязва кървене от лицето. Само дни по-късно състоянието ѝ рязко се влошава. Появяват се силен оток, зачервяване, гнойни образувания и значително подуване. „Главата ми стана квадратна“, каза тя.

Милена търси веднага медицинска помощ, а лечението ѝ продължава вече десет месеца.

Д-р Нанкова обясни, че най-вероятно става дума за комбинация от алергична реакция и инфекция. „При подобни симптоми - бързо подуване, зачервяване, температура и гнойна колекция, най-често причината е нестерилно поставяне на препарат или неподходящо вещество“, посочи тя.

„Бях на косъм от смъртта”: Кой и защо прави венозни вливки в козметични салони

Специалистът подчерта, че подобни случаи зачестяват, особено при пациенти с предразположеност към алергии. Липсата на предварително тестване на продуктите и извършването на процедури от лица без необходимата квалификация значително увеличават риска. „Пациентите не бива да се доверяват на хора без лекарска правоспособност. Естетичната медицина е в компетенциите на дерматолози и пластични хирурзи“, заявид-р Нанкова.

Тя предупреди и за опасностите от извършване на манипулации в нерегламентирани обекти като козметични салони, фризьорски студиа или частни помещения без медицински лиценз.

