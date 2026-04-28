Сладкари приготвиха десерта с около 19 000 яйца и 400 килограма захар
Майстори сладкари в Лондон обединиха усилия, за да създадат най-дългото тирамису в света – впечатляващ десерт с дължина 440 метра и 58 сантиметра, който официално влезе в Рекордите на „Гинес“.
В инициативата са участвали над 100 италиански сладкари, които са работили в продължение на два дни, за да подготвят гигантския десерт. За направата му са използвани огромни количества продукти - около 19 000 яйца, 400 килограма захар, два тона маскарпоне и приблизително 128 000 бишкоти.
От организацията на Рекордите на „Гинес“ подчертават, че при подобни опити детайлите са от ключово значение. „Важно е десертът да изглежда като едно цяло и отделните части да бъдат съединени прецизно, така че кремът и бишкотите да го покриват равномерно“, обяснява Марко Фригати.
Събитието е привлякло десетки зрители, които са наблюдавали процеса на място. „Тук има над 50 италиански сладкари, най-добрите в Лондон, и всички работят заедно за нов световен рекорд. Изглежда невероятно“, споделя зрител.
След финалното измерване рекордът е официално потвърден, което е предизвикало бурни аплодисменти, радостни възгласи и дори изпълнение на италианския химн.
Гигантското тирамису е било разпределено и споделено със събралите се гости, превръщайки рекорда не само в зрелище, но и в сладък празник за всички присъстващи.Редактор: Цветина Петкова
