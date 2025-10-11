Слънчева Италия е дом на един от най-известните десерти в света - тирамисуто. Каква е неговата история и как се приготвя - разказва "Дойче веле".

Според източници тирамисуто произхожда от град Тревизо, а рецептата е създадена от сладкар, за да замени друг десерт от онова време. Още един град претендира за произхода на тирамисуто - Тормецо.

А днес за италианците този вкусен десерт е част от живота им.

Как се приготвя тирамису гледайте видеото.

Редактор: Цветина Петрова