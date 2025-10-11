Снимка: iStock
-
Вратовръзката на шефа на Пентагона предизвика вълна от спекулации в Русия
-
Силвена Роу и ключът към дълголетието
-
Виктор Анисимов - дизайнерът, обличал и президента, и комика Зеленски
-
Черното не е за всеки: Как да изберем подходящите цветове
-
Smokie ще зарадва българските си фенове с два концерта
-
Стилът на диктаторите: Какво обединява Хитлер, Сталин и Мусолини
Откъде идва и как се приготвя
Слънчева Италия е дом на един от най-известните десерти в света - тирамисуто. Каква е неговата история и как се приготвя - разказва "Дойче веле".
Според източници тирамисуто произхожда от град Тревизо, а рецептата е създадена от сладкар, за да замени друг десерт от онова време. Още един град претендира за произхода на тирамисуто - Тормецо.
А днес за италианците този вкусен десерт е част от живота им.
Как се приготвя тирамису гледайте видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни