„Магазин за хората“ е схема за празни рафтове и пълни джобове. Министърът на земеделието докладва за скандални загуби. Шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, а незнайно защо тази сутрин се разбягаха. Това заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на редовното заседание на служебния кабинет.

Според министър-председателя веригата е създадена за политическо алиби. „Рафтовете са празни, сметките са на червено. Дружеството прилича на държавен експеримент за източване на средства. Виждали сме фалити по "Магнитски", искаме да знаем дали става дума за нов такъв. Гражданите не плащат данъци, за да финансират„ магазините на човека“ и да виждат как 10 милиона изтичат в канала, а рафтовете стоят празни“, заяви премиерът.

Служебният кабинет подготви и внесе в парламента пакет от законодателни мерки

Той допълни, че не става дума за социална политика, а за пореден пример на един модел, свален с протести.

Тази сутрин Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка. Мотивът е липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.

