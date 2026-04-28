Мъж в американския щат Колорадо е наредил най-големия пъзел в света, съобщи телевизионният канал KRDO.

Сглобяването на всички 60 000 части в една картина Лу Салас е започнало преди четири години. Мъжът е посветил на заниманието си над 800 часа.

"Най-големият пъзел в света от Dowdle" се предлага в 60 кутии, всяка от които с по 1000 части. Всеки квадрант се нарежда и се съхранява дебели пластмасови листове, които след това се сглобяват, за да се получи цялостната картина от 60 000 части.

The world’s largest jigsaw puzzle for sale is called "What a Wonderful World" and it has 60,000 pieces!



It is a set of 60 puzzles that each have 1,000 pieces and feature the art of folk artist Eric Dowdle.



How long do you need to finish it? 😉pic.twitter.com/OMqrc7qdfu — Growing Curiosity (@growing_curio) February 14, 2024

Логистиката около пъзела се е оказала по-голяма от самия него. Лу Салас разказва, че през цялото време в начинанието му е помагала неговата внучка.

Сглобеният пъзел, изобразяващ седемте континента и стотици чудеса на света, е заел практически цял гараж, в който се побират три автомобила.

Редактор: Цветина Петрова